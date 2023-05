Adé reine des festivals, la surprise de Blur et la mise au point d'ABBA

Aujourd'hui 25 mai, c'est l'anniversaire d'un Allemand connu dans le monde entier : Klaus Meine, chanteur de Scorpions, 100 millions d'albums vendus, fête ses 75 ans !

Le nouveau classement des squatteurs de festivals est sorti ! C'est le site internet Pure Charts qui a décortiqué les programmations de 709 festivals d'été en France, pour déterminer quels artistes seront les plus présents sur scène... Et la gagnante est Adé !

Adé - Tout savoir (clip officiel)

Adé, talent France Bleu et ex-chanteuse de Thérapie Taxi, désormais en solo est à l'affiche de 27 festivals cet été ! Belle perf' ! Elle est suivie de près par Izia, 25 festivals, et Angèle, 21... Quelques garçons aussi, avec tous plus de 15 festivals : Pierre de Maere, Louise Attaque, -M- et Bigflo & Oli... La saison sera belle !

Blur, le groupe brit pop culte des années 90, meilleurs ennemis de Oasis, ils ne sortaient plus d'albums depuis 2015 et on pensait que Damon Albarn, le leader de Blur, préférait se consacrer à son autre groupe à succès, Gorillaz... Et ben non ! Blur a sorti en mode totale surprise une nouvelle chanson la semaine dernière, et c'est joli comme tout :

Blur - The Narcissist (Official Visualiser)

L'inattendu 9ème album de Blur ''The Ballad of Darren'' sortira le 21 juillet, bravo aux festivals Beauregard en Normandie et Vieilles Charrues en Bretagne qui ont eu du flair et qui accueilleront le groupe dès cet été !

Non, non, et non, Abba ne se reformera pas l'an prochain à l'Eurovision !

ABBA - Mamma Mia (Official Lyric Video)

L'idée était pourtant belle: Abba, gagnants de l'édition 1974, toujours un des groupes les plus populaires de la planète, à l'Eurovision 2024 pour célébrer les 50 ans de leur victoire. On adore l'idée, mais non, ils ont fait savoir par un communiqué de presse que c'était hors de question !