Attention au Blue Monday, les snobés des Victoires de la Musique et le retour gagnant d'Aya Nakamura

On fête les anniversaires de Sade, 64 ans, qui termine son nouvel album dans le Sud de la France et celui de Kate Moss : oui, elle est mannequin mais avec tous les musiciens avec qui elle est sortie, elle mérite largement sa place ici !

Si vous vous sentez un peu chiffon, ne demandez pas tout de suite le divorce, ce n'est pas un jour comme les autres : nous sommes le "Blue Monday", ou lundi de la loose, le jour le plus déprimant de l'année !

D'après les sociologues, c'est normal de se sentir un peu en dessous en ce lundi "Blue Monday" : on a dépensé tous nos sous pour Noël, on a pris 3 kilos, on a défait le sapin, les prochaines vraies vacances c'est dans 1000 ans et ça y est, on a déjà abandonné toutes nos bonnes résolutions... Promis ça ira mieux demain !

Tiens en parlant de déprime, une semaine après les annonces, les nominations des Victoires de la Musique continuent de faire râler... alors pas tout le monde évidemment, chez Stromae on est bien content d'en avoir 5 !

Joie aussi pour Orelsan, Angèle, Clara Luciani et Juliette Armanet, qui devraient repartir avec des prix bien mérités !

En revanche, les Victoires campent sur leur impardonnable décision de ne pas récompenser les albums électro, musiques du monde, rock, rap, c'est pourquoi on a l'impression que ce sont toujours les mêmes artistes qui sont nommés... Emilie Mazoyer va plus loin encore : "Quel dommage d'avoir snobé les beaux albums sortis en 2022 par -M-, Louise Attaque, Louane, Stephan Eicher, Zazie, et Benjamin Biolay" !

La 38e cérémonie des Victoires de la Musique sont à vivre sur France Bleu le vendredi 10 février.

Enfin bravo à Aya Nakamura pour son retour gagnant, elle a vendu plus de 50.000 places pour ses 3 concerts à Bercy en moins d'une heure et son nouvel album arrive dans 10 jours !