Bandit Bandit affronte la marée, Serge Gainsbourg remixé et Line Renaud honorée !

Nous sommes le 24 mai ! On sort les bougies chez la chanteuse Rose pour ses 45 ans, Marc Cerrone fête lui ses 71 ans et Bob Dylan quant à lui célèbre ses 82 printemps.

Le duo rock lyonnais Bandit Bandit continue à travailler dur pour le retour sur le devant de la scène du rock français et on les en remercie, parce qu'après des années d'autotune, leurs guitares font un bien fou aux oreilles ! Vous pouvez en découvrir un extrait dans notre podcast ! Après le très intense ''Toxique Exit'' début avril, Bandit Bandit s'installe pour l'été avec une nouveauté langoureuse et ennivrante : "La Marée". C'est tout chaud et c'est à rajouter d'urgence dans vos playlists en attendant l'album "11:11", qui arrivera en septembre.

Quand on lui demande quel est son album préféré de Serge Gainsbourg, Jane Birkin, qui connaît très bien le dossier, répond toujours: ''L'Homme à Tête de Chou''.

L'homme à tête de chou

Chef d'œuvre de 1976 quelque part entre Gustav Malher et les Doors, ce Gainsbourg rock-prog a droit à une réédition, une renaissance même puisque les chansons ont toutes été remixées pour mettre plus en valeur la musique qui était parfois un peu planquée derrière la voix... "L'Homme à Tête de Chou" version 2023, ça sort le 23 juin !

L'espace vert du bas des Champs Elysées se nomme désormais ''Jardin Line Renaud'', hommage de la ville de Paris à une des chanteuses préférées des Français. Elle se dit surprise et bouleversée. L'inauguration se fait en juillet !

