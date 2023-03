Boulay chante Bashung, Daisy Jones & The 6 et les œuvres d'Obispo

Aujourd'hui 21 mars, célébrons Roger Hodgson, une des plus belles voix de la pop depuis le début des années 70 au sein de son groupe Supertramp ! Il fête ses 73 ans.

''Les chevaux du plaisir'', c'est une jolie métaphore tirée du tube d'Alain Bashung ''Osez Joséphine'', et c'est aussi le nom du nouvel album de la chanteuse québécoise Isabelle Boulay... Un album dans lequel elle reprend, devinez quoi, les chansons de Bashung !

Osez Joséphine

Isabelle Boulay, qui était justement tombée amoureuse du travail de Bashung au début des années 90, période ''Osez Joséphine'', a bien réussi son coup : les guitares sont parfaites, elle ne fait pas de cascades avec sa voix et respecte bien le style de Bashung: ''La Nuit Je Mens'', ''Madame Rêve'', ''Ma Petite Entreprise'', il ne manque rien. Bravo!

Si vous aimez les histoires de filles, de garçons, et de rock n roll : testez la nouvelle série d'Amazon ''Daisy Jones and the Six'' qui raconte en mode documentaire l'histoire d'un groupe des années 70... Ambiance Fleetwood Mac : on fait des tubes et tout le monde couche avec tout le monde quand on a bu un coup.

Daisy Jones & The Six - Let Me Down Easy (Official Audio)

Daisy Jones and The Six, un groupe fictif mais avec de vraies chansons dans chaque épisode, et la petite-fille d'Elvis Presley dans le rôle principal, c'est dispo sur Amazon Prime Video.

En plus d'être un chanteur à succès, Pascal Obispo est désormais un artiste qui expose! Ses œuvres, une soixantaine en tout, peintures, photos et collages inspirées du graffiti et du manga, sont à découvrir à partir de dimanche au Musée Mer Marine de Bordeaux, l'expo s'appelle "Art Therapy" et Pascal Obispo confie qu'il peint depuis 2018 pour se remettre de récents drames personnels. On lui souhaite donc le meilleur!