Britney de retour, France Télé revient sur l'Eurovision 2023 et les disques qui ont marqué le culture queer

Nous sommes le 19 juin, c'est l'anniversaire d'un rock critic aux lunettes noires soudées sur le nez :Philippe Manoeuvre fête ses 69 ans ! Et dans un autre continent de la planète musique, c'est aussi l'anniversaire de Nâdiya, 50 ans !

Britney Spears sur scène à Londres en 2018 lors de sa tournée "Piece of me"

Ca devait rester secret, mais une story postée un peu trop rapidement a vendu la mèche ! Britney Spears prépare un nouvel album !

Britney Spears - Oops!...I Did It Again (Official HD Video)

Et pour une fois ce n'est pas Britney qui a fait n'importe quoi sur Instagram, mais le musicien Caleb Stone ! Il a publié, puis effacé quelques heures plus tard mais c'était trop tard, le message suivant:

"J’ai passé les neuf derniers mois dans les montagnes de Sibérie à faire des sons pour le nouvel album de Britney Spears avec Stargate".

Stargate, ce sont des faiseurs de tubes norvégiens, "Diamonds" de Rihanna par exemple c'était eux ! Donc bon la surprise est ratée, mais ça sent le succès, vivement la suite !

À écouter Libérez Britney Spears !

Pas grand chose à tirer de l'Eurovision 2023 pour la délégation française. Stéphane Sitbon Gomez, directeur des programmes de France Télé, a rangé la langue de bois dans Télé Loisirs : oui il est déçu par les résultats et l'attitude de La Zarra.

La Zarra - Évidemment (LIVE) | France 🇫🇷 | Grand Final | Eurovision 2023

Il pointe aussi des raisons ''plus profondes'', traduisez politiques, pour lesquelles un artiste français n'arrive pas à dépasser la 2ème place. ''Cela fait 45 ans qu'on perd, on sait qu'on peut mieux faire, et on garde notre objectif qui est de gagner l'Eurovision''.

Conseil lecture en ce mois des fiertés (ou gay pride pour les bilingues) ! Les homos et la musique c'est une grande histoire de luttes et de sorties du placard comme le montre le journaliste Romain Burrel dans son livre ''Rainbow music, les 103 albums qui ont contribué à l'émancipation de la culture LGBT'', chez GM Editions. D'Elton John à Bilal Hassani, en passant par Joséphine Baker, Angèle, Madonna, Mylène, Kylie, ils sont tous là avec Ziggy !

Fabienne Thibeault - Un garçon pas comme les autres (1978)