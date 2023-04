Britney en vinyle, le rock de Bandit Bandit et les (presque) 75 ans de Véronique Sanson

Ce vendredi, c'est chez Axel Bauer qu'on va souffler des bougies ! 64 ans pour le chanteur qui vous donne rendez-vous dans sa playlist le 23 avril à 19h sur France Bleu !

Les albums de Britney Spears, sortis entre 1999 et 2016, ont eu énormément de succès, mais n'avaient jamais eu droit à de belles éditions en vinyl. Aujourd'hui la donne a changé, on vend plus de vinyls que de CD aux Etats-Unis, donc Britney rectifie le tir !

Britney Spears - ...Baby One More Time (Official Video)

Huit albums de Britney Spears + un best of, dans de jolies éditions vinyle colorées : l'arc en ciel de la pop! C'est un chouette cadeau à offrir si vous connaissez des fans, arrivée prévue dans les bacs en France fin avril / début mai.

Le rock n'est pas mort, et en France il se porte même très bien ! Nouveaux talents à surveiller, le groupe lyonnais BANDIT BANDIT qui, après les premières parties de Muse et Clara Luciani, annonce un 1er album pour la rentrée.

BANDIT BANDIT - TOXIQUE EXIT [CLIP OFFICIEL]

Quel bonheur d'entendre de nouveau sonner des guitares! BANDIT BANDIT : Toxique Exit, la chanson et le clip viennent de sortir. L'album 11:11 arrive en septembre prochain.

Enfin notre chère Véronique Sanson a décidé de fêter un anniversaire important SUR SCENE ! Elle aura 74 ans le 24 avril, mais c'est bien son 75ème anniversaire qu'elle organise déjà, ça va se passer à Paris au Grand Rex les 23 et 24 avril 2024, et elle promet une fête de tous les diables! La billetterie est ouverte !

Véronique Sanson - Chanson sur ma drôle de vie (1976)