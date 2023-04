Céline Dion actrice et chanteuse, le Tremplin Music'AL et l'acteur qui incarnera Bob Dylan

Aujourd'hui on pense à un des pionniers du rock n roll disparu tout jeune, un 17 avril en 1960 : Eddie Cochran! Auteur, compositeur, guitariste, chanteur et une vraie gueule d'ange par-dessus le marché disparu dans un bête accident de voiture.

Céline Dion, ici en 2020 à New York, incarne son propre rôle dans la comédie romantique "Love Again" dont elle signe également la bande originale

Céline Dion pour la première fois au cinéma, dans le film ''Love Again'', une comédie romantique et mélancolique sur la séparation, le deuil, puis la vie qui reprend et l'amour qui réapparaît. Elle y joue son propre rôle, Céline Dion star de la chanson, qui va aider un jeune journaliste à gagner le cœur de sa dulcinée et elle assure la bande originale, évidemment !

Céline Dion - Love Again (from the Motion Picture Soundtrack) (Official Lyric Video)

La bande originale de ''Love Again, un peu, beaucoup, passionnément'', avec 5 titres inédits de Céline Dion, sortira le 12 mai, et le film sera sur les écrans français le 7 juin.

France Bleu vous recommande de vous inscrire au Tremplin Music'AL qui lance sa 6ème édition. Il est ouvert à tous les artistes amateurs non-signés, le gagnant de l'an dernier Camille Anssel a remporté, entre autres, l'opportunité de se produire au Printemps de Bourges.

Camille Anssel - Ce sera Toi

Le film hollywoodien sur la vie de Bob Dylan est annoncé depuis 2020. Très attendu, on connait enfin le nom de l'acteur qui incarnera Bob Dylan : le franco-américain, idole des jeunes, Timothée Chalamet !

Bob Dylan - Like a Rolling Stone (Official Audio)

Début du tournage au mois d'août.