Compte à rebours lancé pour les fans de Farmer, les "Victoires" du rap et du r'n'b et hommage à Franco Gatti

Mylène Farmer revient demain et les fans n'en peuvent plus d'attendre !

Demain c'est le grand jour pour les fans de Mylène Farmer, et même ce soir à minuit pour les plus pressés ! Quatre ans après ''Désobéissance'', le nouvel album de Mylène Farmer arrive dans quelques heures !

Il s'appelle ''L'Emprise'', composé de 14 titres dont 2 piano-voix, il dure 56 minutes et les collaborateurs français, anglais et américains s'appellent Woodkid, Aaron, Moby et Archive, que du très chic électro rock.. Et puisqu'un plaisir n'arrive jamais seul, rendez-vous également en 2023 pour la tournée des stades !

La France et le rap, c'est une histoire commencée un peu comme une blague avec un premier tube grand public en 1990 : "Mais vous êtes fous" de Benny B.. Depuis, la culture hip hop a fait son trou chez nous, on a nos groupes cultes comme IAM ou NTM, Orelsan et Booba remplissent les stades, et les premières places des ventes sont systématiquement squattées par les rappeurs... alors pourquoi cette musique est-elle si mal traitée dans nos cérémonies de remises de prix, comme les Victoires de la Musique?

Les acteurs du rap et du RnB s'organisent et lancent leur propre cérémonie : Les Flammes. Avec des votes à 50/50 entre le public et les pros, les fans du genre devraient être moins frustrés qu'aux Victoires, on attend des nouvelles d'une diffusion à la télé ou à la radio, date des festivités le 11 mai 2023.

On termine avec un hommage aux ABBA italiens du début des années 80, Ricchi & Poveri, qui ont perdu la semaine dernière un de leurs chanteurs Franco Gatti, il avait 80 ans.