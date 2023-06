Concert hommage à Mylène Farmer, les femmes qui font la musique et le tournée de Kasav'

Aujourd'hui, 14 juin, c'est un chanteur pas comme les autres qui fête ses 62 ans : Boy George ! Plus de 30 millions de disques vendus et presque autant de scandales. Il a quand même fait plusieurs mois de prison pour avoir séquestré un homme tout nu dans son appart à Londres !

Fans de Mylène Farmer, notez bien la date du vendredi 30 juin pour vous faire un petit plateau télé pour la diffusion du concert-hommage '' Versions Farmer - Sans Contrefaçon'' qui avait eu lieu au mois de janvier, dans le grand studio de Radio France lors de l'Hyper Weekend Festival. Vous vous en souvenez nous l'avions passé en direct sur France Bleu et bien cette fois-ci vous aurez le son et l'image !

Mylène Farmer - Sans Contrefaçon

Juliette Armanet, Benjamin Biolay, Bilal Hassani, Yelle et Aurélie Saada sur scène pour chanter les plus grands tubes de Mylène Farmer, à voir le 30 juin sur CultureBox, le canal 14 de la TNT !

À lire aussi L’Hyper Weekend Festival rayonne sur France Bleu

Télé encore, ou avec votre ordi sur le site Arte.tv, je vous recommande ''Music Queens'', une nouvelle série animée qui, comme son nom l'indique, met en avant le talent renversant de femmes du monde de la musique

Angèle - Balance Ton Quoi [CLIP OFFICIEL]

Pas de snobisme, pas de chapelle : Janis Joplin, Cyndi Lauper, Nina Simone, Barbara, Françoise Hardy, Christine and The Queens, Angèle, toutes ont droit à 1 épisode de 3 minutes qui raconte leur parcours et souvent leurs combats, il y en 20 en tout dispo sur Arte .

À écouter Les femmes font sa fête à la musique

Plein de bonnes ondes pour un des seuls groupes français à avoir joué sur les 5 continents ! Kassav repart en tournée, 2 ans après la mort de son leader et fondateur Jacob Desvarieux. Les dates pour 2024 sont sur le point d'être annoncées.

ZOUK-KASSAV'-ZOUK LA SE SEL MEDIKAMAN NOU NI - LIVE