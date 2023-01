Concerts et comédies musicales : les événements à ne pas louper en 2023 !

Toute l'équipe de Décibels vous souhaite bonne année 2023 ! On vous souhaite la joie, l'amour, la santé, des tsunamis de billets de 100 euros et de frites-mayo... et pour la musique à priori on est bien partis

Cette année 2023 nous promet de beaux spectacles en tournée partout en France !

Avec les Ciné-Concert Harry Potter à venir cette semaine à Toulouse, Clermont et Dijon... Ciné-Concert toujours pour les fans de Manga avec ''Dragon Ball en concert'' dans les Zénith jusqu'à fin avril, le show ''STARS 80 encore'' qui passera toute l'année en tournée, et puis le grand spectacle symphonique des 100 ans de Disney au mois de novembre qui se remplit déjà très vite !

Côté comédies musicales, la très acclamée version 2022 de Starmania arrive aussi près de chez vous ! Après 3 mois de triomphe à la Seine Musicale à Paris, la tournée Starmania démarrera à Strasbourg le 10 février, 16 villes en tout avec Genève et Bruxelles, et une fin de partie à Nantes le 18 juin.. et une saison 2 à partir du 14 novembre 2023 à Paris.

Dans un autre style, mais comédie musicale toujours, ''Je vais t'aimer'', un spectacle France Bleu !

Spectacle musical dont l'intrigue se nourrit des tubes de Michel Sardou, ''Je vais t'aimer'' entame son tour de France de 3 mois le 14/01 à Tours, retour prévu à Paris en janvier 2024 !

Enfin il y a des concerts qui valent la peine de réserver un TGV des mois à l'avance, certains artistes internationaux ne feront que quelques étapes en France, alors notez vos rdv 2023 avec les mastodontes Justin Bieber en mars, Metallica et Peter Gabriel au mois de mai, Muse, Elton John, Harry Styles et Depeche Mode en juin, et The Weeknd en juillet !