De bonnes nouvelles pour Florent Pagny, MC Solaar se transforme(rs) et le doc d'Arte sur a-ha !

Nous sommes le 6 juin, c'est l'anniversaire de celui qu'on surnommait dans les 90s "le petit prince du raï" : Faudel fête ses 45 ans !

Florent Pagny donne de ses bonnes nouvelles ! La chimio, dit-il, est derrière lui et après un petit coucou surprise à la télé dans The Voice, il se prépare à une belle tournée de festivals.

Florent Pagny - Savoir Aimer

Notons aussi le grand succès de son autobiographie ''Pagny par Florent'', 100.000 exemplaires vendus ! Il était venu nous en parler en longueur et en détails dans Décibels, l'émission !

MC Solaar fait du rap éco-responsable pour le générique du nouveau film ''Transformers'' qui sort demain au ciné ! Il a recyclé son tube de 1997 "Les temps changent" :

MC SOLAAR - TOUT SE TRANSFORME. (Bande-originale du film « Transformers : Rise of the Beasts »)

Même structure, nouvelles paroles et clins d'œil appuyés, la chanson s'appelle malicieusement ''Tout se transforme'' et MC Solaar est vraiment trop fort!

À écouter MC Solaar de retour sur scène !

La chaîne Arte propose tous ses contenus musique en replay gratuit ! Et Emilie Mazoyer vous recommande chaudement le documentaire consacré au groupe norvégien A-Ha ! Si vous n'avez pas bien suivi tout ce qui s'est passé pour eux après leur méga tube planétaire de 1985, "Take On Me", vous allez apprendre plein de choses. A-Ha est notamment détenteur du record du plus grand public payant pour un concert, 198.000 spectateurs, c'était à Rio en 1991, inégalé depuis!

