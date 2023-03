De nombreux anniversaires, un nouvel album pour Cat Stevens, Barbara à la BNF et Madonna en studio

Aujourd’hui, nous sommes le 30 mars et c'est un jour exceptionnel avec un alignement d'étoiles incroyable et des anniversaires à gogo.

Aujourd’hui, Céline Dion fête ses 55 ans. Mais c'est aussi l'anniversaire d'Eric Clapton 78 ans, Richard Gotainer 75 ans, Tracy Chapman 59 ans, MC Hammer 61 ans, Norah Jones 44 ans... Et le 30 mars c'est aussi l'anniversaire de 2 super-héros : Batman et Robert Badinter...

Alors comment faire pour vous aussi avoir un enfant futur génie qui naîtra le 30 mars, j'ai calculé pour vous la date de conception, c’est le 8 juillet prochain... et n'oubliez pas votre culotte porte-bonheur !

Céline Dion - J'irai où tu iras (La Tournée Mondiale Taking Chances: Le Spectacle)

Un nouvel album pour Cat Stevens ! Le légendaire chanteur anglais de ''Wild World'' et ''My Lady d'Arbanville'' qui utilise désormais le nom de scène ''Yusuf / Cat Stevens'', sortira au mois de juin ''King of a Land''.

Un album sur lequel il travaille depuis 10 ans, premier extrait : ''Take the world apart''. C'est joyeux, plein d'espoir, et Yusuf / Cat Stevens a toujours sa belle voix...

L'album sortira chez Dark Horse Records, la maison de disque fondée par George Harrison.

Yusuf / Cat Stevens – Take The World Apart [Official Lyric Video]

Les archives de la chanteuse Barbara entrent à la Bibliothèque Nationale de France. Manuscrits, partitions annotées, correspondances, affiches, et photos...

Le processus créatif et artistique de Barbara, tout comme ses engagements de citoyenne, font donc désormais officiellement partie de notre patrimoine commun, et ce n'est pas dommage.

Barbara "Une petite cantate" | Archive INA

Madonna donne de ses nouvelles sur Instagram, et joie ! Ce n'est pas un selfie chelou mais une photo d'elle en studio, en pleine séance de travail avec le producteur suédois Max Martin...

C'est très prometteur car ce monsieur est à l'origine des plus gros tubes de Britney Spears, Pink, Katy Perry et Justin Timberlake... Affaire à suivre...

Madonna - Like A Virgin (Official Video)