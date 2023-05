Des anniversaires, Le retour des Dexys Midnight Runners et les ''Neiges du Kilimandjaro'' par Didier Wampas

Aujourd'hui jeudi 11 mai, gare à la pénurie de bougies tant nos héros du jour atteignent chacun un âge fort respectable... Complice de Sheila en gondole à Venise ou grand corbeau noir en solo, 76 ans pour Ringo... et 5 de moins pour Renaud !

Alexandre Marchi - L'Est républicain

C’est l’un des chanteurs préférés des Français depuis le milieu des années 70 avec 20 millions d'albums vendus !

Et en ce moment, embarqué dans une tournée tantôt poétique, tantôt chaotique, Renaud fête aujourd'hui ses 71 ans.

Renaud -- Dés que le vent soufflera

Pierre de Maere confiait qu'il comptait les jours en attendant son premier concert sur la scène de l'Olympia... et bien c'est J-1 ! Grand chouchou de France Bleu qui l'avait repéré bien avant tout le monde... le Belge Pierre de Maere qui fête ses 22 ans ce mois-ci va donc chanter demain soir à Paris à l'Olympia, il en rêvait, en plus c'est complet, ce qui accompagne à merveille le succès de son 1er album ''Regarde-moi''.

A suivre une tournée des festivals d'été, dont le plus grand celui des Vieilles Charrues et une grande tournée française au mois de novembre. Ça promet !

PIERRE DE MAERE - Un jour je marierai un ange (Clip Officiel)

On a souvent parlé ici de ces artistes qui font toute une carrière sur un seul gros tube... parfois ils disparaissent et ce n'est pas grave, parfois ils reviennent et ce n'est pas dommage. Les Dexys Midnight Runners sont de retour ! Comment ça, ça ne vous dit rien ? Mais si !

Leur chanson ''Come on Eileen'' a plus de 40 ans mais elle ne les fait pas. Immense chanson qu'ils chanteront sur les scènes de France en octobre, première date dévoilée : le 16 octobre à Paris à La Cigale.

Come On Eileen

Enfin la reprise étrange et réussie des ''Neiges du Kilimandjaro'', inoxydable tube de Pascal Danel en 1966. C'est le punk Didier Wampas, qui n'a toujours pas trouvé le portefeuille de Manu Chao, qui s'y attaque par la face nord... on adore, c'est disponible partout !

Bonne journée, et n'oubliez pas de chanter !