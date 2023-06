Des nouvelles de Stromae, Pete Doherty est papa et un hommage à Brel

Nous sommes le 13 juin, c'est l'anniversaire d'un artiste électro français que le monde entier nous envie. On lui doit notamment le tube Disco Maghreb : joyeux anniversaire DJ Snake !

Coralie Barbier, "Mme Stromae", a donné un peu de nouvelles du chanteur dans un magazine belge.

Stromae - Alors on danse (Official Video)

Alors comment va-t-il quelques semaines après avoir interrompu sa tournée ? "Je le laisserai répondre à cette question quand il aura envie de le faire... Prendre soin de soi, c'est une réussite... On a réussi à concevoir de beaux clips et à offrir un live dont on était vraiment fiers. Il faut rester positif". Un peu langue de bois mais ce n'est pas étonnant, on sait que la famille de Stromae n'est pas particulièrement bavarde. On leur souhaite le meilleur !

L'enfant terrible et génial du rock anglais, Pete Doherty, avait fait les gros titres de la presse people à l'époque de sa liaison tumultueuse avec la top model Kate Moss. Les bagarres, les nuits en prison, les séjours en cure de désintox : tout ça est derrière lui ! Pete Doherty vit sa meilleure vie en Normandie ! Remplacer l'héroïne par le beurre salé, ça rend tout plus joli, et carnet rose : il est papa pour la 3ème fois !

Peter Doherty & Frédéric Lo - You Can't Keep It From Me Forever (Official Video)

Bienvenue sur Terre à la petite Billie May Doherty, ceci dit papa ne va pas s'occuper des biberons très longtemps puisque sa tournée reprendra le 6 août au festival de Dinard.

Joli projet télé autour de Jacques Brel : France Télévision vient de tourner à Roubaix un concert hommage avec entre autres Gaëtan Roussel et Thomas Dutronc. L'émission ''Une journée avec Brel'' mêlera archives, témoignages et chansons, diffusion pour la fin de l'année.

Jacques Brel - La valse à mille temps