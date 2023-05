Deux bonnes nouvelles pour Clara Luciani, le nouveau Dolly Parton et le nouveau nom de The Weeknd

Clara Luciani a gâté ses fans cette semaine. Il n'a fallu qu'une photo pour faire plaisir à tout le monde !

Une photo en studio devant un micro : bonne nouvelle numéro un, Clara enregistre les chansons de son troisième album ! Et en dessous de son tee shirt Mickey vintage, c'est bien un ventre bien rond de future maman qui s'y cache ! Félicitation à la marraine de Décibels, l'émission !

La reine de la country américaine Dolly Parton, 77 ans et plus de 100 millions d'albums vendus, n'a absolument pas l'intention de prendre sa retraite. Son nouvel album, Rockstar, sortira en novembre. En voici le premier extrait :

Dolly Parton - World On Fire (From The 58th ACM Awards)