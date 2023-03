Etienne Daho en tournée, le nouveau Ed Sheeran et le concert Basique de Jenifer

Aujourd'hui 27 mars, journée mondiale du fromage, on souhaite un joyeux anniversaire à notre Mère Noël préférée : Mariah Carey ! 53 ans aujourd'hui, même si elle a arrêté de compter son âge en l'an 2000...

Le 12e album d'Etienne Daho ''Tirer la nuit sur les Etoiles'' sortira le 12 mai. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, la tournée ''Daho Show'' vient d'être annoncée.

Etienne Daho - Boyfriend (Clip officiel)

Tournée partout en France pour Etienne Daho en novembre et décembre, il confie adorer les salles plus petites mais ses envies de scénographie un peu plus spectaculaires le poussent vers les Zénith et Bercy... la billetterie est ouverte .

Ed Sheeran a dévoilé vendredi une nouvelle chanson, ''Eyes Closed'', premier extrait de son album ''Subtract'' qui sortira au début du mois de mai :

Ed Sheeran - Eyes Closed [Official Video]

Bon c'est pas très joyeux, mais raccord avec les interviews données ces temps-ci par Ed Sheeran qui a parlé très ouvertement de son projet d'album posthume. Visiblement vendre des albums par millions ne donne pas l'immunité contre les idées noires et les malheurs de la vie. Dans cette chanson, il évoque la mort de son meilleur ami.

Le concert Basique de Jenifer sera diffusé le 14 avril sur France 2 à 23h25 ! C'est un peu tard mais vous connaissez la télé, ils planquent toujours un peu la musique en fin de soirée. Mais le concert vaut le coup, 20 ans de tubes de Jenifer et une très jolie mise en scène, à voir !

Jenifer - Au Soleil