France Bleu fête la musique, KISS copie ABBA et un joli dossier hommage à Tina Turner

En cette fête de la musique, Lana Del Rey et Amel Bent font relâche pour célébrer leurs 38 ans, et chez Manu Chao aussi on sort les bougies ! 62 pour être précis !

Les 20.000 invitations pour le grand spectacle de la Fête de la Musique de France Télévisions à Reims se sont arrachés en quelques minutes ! Mais vous le savez bien, pour nos auditeurs chéris de France Bleu, ce n'est JAMAIS complet ! On vous emmène toujours en coulisses, rendez-vous donc ce soir dès 19h en direct et comme toujour sau 1er rang!

Juliette Armanet - Le dernier jour du disco (Clip Officiel)

Juliette Armanet, Zazie, Cerrone, Hoshi, on dirait la liste des invités de " Décibels, l'émission " quelle classe! Ne ratez pas notre soirée spéciale de 19h jusqu'au bout de la nuit et la révélation du nouveau Talent France Bleu 2023. L'année dernière nous avions distingué Pierre de Maere, quel flair !

Après l'incroyable engouement pour ABBA VOYAGE, ce concert d'Abba tout en hologrammes qui a cartonné à Londres et qui devrait pouvoir se balader partout dans le monde en 2024, d'autres artistes se sont dit qu'il serait bon de préparer l'avenir comme les idoles suédoises. Sont en ce moment même à San Francisco, des électrodes et des capteurs partout sur le corps, pour lancer la création de leurs hologrammes archi-réalistes: les rockeurs de KISS !

Kiss - I Was Made For Lovin' You

Ils ont dépassé les 70 ans et se disent que le maquillage et les immenses talons, ils ne feront pas ça 10 ans de plus... Egalement sur les rangs des hologrames, Metallica ! Ils sont un peu plus jeunes que Kiss, mais prévoyants, tout simplement.

Si vous passez chez le marchand de journaux, la couverture du double numéro d'été de Rolling Stone France va vous sauter aux yeux : une splendide photo en noir et blanc de Tina Turner, pour un très beau dossier hommage 100% approuvé par Emilie Mazoyer !

Tina Turner - What's Love Got To Do With It (Official Music Video)