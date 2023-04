Francis Cabrel chante "Pour l'honneur" et une place ACDC à... Namur ?

Jenifer fait sa révolution au France Bleu Live Festival et Elton John vend ses lunettes !

Aujourd'hui 20 avril, c'est la fête, non officielle aux Etats-Unis, des militants pour la légalisation du cannabis ! Et parmi eux on trouve: le Jamaïcain Peter Tosh, les américains Willie Nelson, Snoop Dog ou Miley Cyrus et Tryo pour la France !