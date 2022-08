Grand Corps Malade et Indochine en bonne compagnie

Ephémère et Central Tour, le film

Tellement occupés à dénicher le dernier paquet de feuilles A4 petits carreaux non perforés mais avec la marge à droite et en rouge que vous avez un peu délaissé l'actualité musicale ? Pas grave, Emilie Mazoyer vous raconte tout !

Après avoir cartonnée avec "Mesdames", son album de duos, Grand Corps Malade revient avec ''Messieurs'. Ou presque... ça n'aurait pas été terrible comme titre ! Mais effectivement c'est entre mecs que se passe sa nouvelle sortie, un mini album de 7 titres "Ephémère" à paraître le 16 septembre avec ses copains Ben Mazué et Gaël Faye, le premier extrait vient d'arriver et il est déjà sur France Bleu : ''On a pris le temps''.

Indochine vous donne rendez-vous au cinéma les 23 et 24 novembre, 2h50 plein les yeux et les oreilles avec le concert anniversaire monumental ''Central Tour'' qui célébrait les 40 ans du groupe, filmé en juin au Groupama Stadium de Lyon, la billetterie pour ces séances de cinéma est ouverte sur indo.fr !

Bonne journée, et n'oubliez pas de chanter!