Harry Styles en France, Slimane sans Vitaa et Bigflo avec Oli

Harry Styles, Slimane et BigFlo et Oli sont dans l'actu musicale du jour

Il a fallu quelques années de plus qu'en Angleterre mais ça y est, la France est tombée amoureuse de Harry Styles. L'ancien membre du boys band britannique One Direction a annoncé un concert unique au Stade de France... Alors évidemment on préfère quand les artistes internationaux passent un peu plus de temps dans notre beau pays, c'est déjà ça de pris !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le concert est pour le 1er juin 2023, ça laisse le temps de s'organiser. Mise en vente des places ce matin à 10h sur le site du Stade de France !

Vendredi, c'est le jour de sorties. Slimane, sans Vitaa, présente ''Chroniques d'un Cupidon'', son (déjà) 3ème album solo...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

19 nouveaux titres dont ''La Recette'', ''Chroniques d'un Cupidon'' sort aujourd'hui ! Et la tournée de Slimane, avec Vitaa cette fois, reprend mercredi prochain à Orléans, elle passera par tous les Zénith de France et se terminera à la Défense Arena près de Paris le 17 décembre.

Enfin on envoie plein de force aux deux frangins les plus sympa du rap français. Bigflo et Oli lancent aujourd'hui la toute première édition de leur Rose Festival à Toulouse, avec les poids lourds du rap Damso et IAM et tout un tas de jeunes talents...

à lire aussi Bigflo & Oli peuvent être satisfaits, le Rose Festival affiche complet

Pas facile de lancer un festival en 2022, l'économie du secteur n'étant pas au beau fixe, mais on le sait : viser la lune, ça ne leur fait pas peur...

Bonne journée, et n'oubliez pas de chanter !