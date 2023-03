Hommage à Moustaki, le deuxième album d'Hervé et Indochine en Angleterre

Aujourd'hui, mercredi 22 mars, on va danser comme en 1980 pour fêter comme il se doit les 80 ans du cultissime Georges Benson !

Nostalgiques du poète-chanteur Georges Moustaki, en mai 2023 vous allez être servis !

Georges Moustaki "Le Métèque" | Archive INA

Pour les 10 ans de la mort de Moustaki, au-delà de la ressortie de sa discographie que vous trouverez beaucoup plus facilement dans les magasins de disques, Emilie vous signale un album de reprises signé Cyril Mokaiesh, et un concert-hommage à Paris l'Olympia le 3 mai prochain avec ses enfants, et aussi Agnès Jaoui, Cali, Kent, Elodie Frégé et Gauvain Sers.

Grand confinement de 2020 oblige, les débuts du chanteur Hervé avaient été contrariés, mais il avait tout de même réussi à toucher le grand public avec son 1er album ''Hyper". Hervé revient après-demain avec un excellent 2ème album, ''Intérieur Vie'', un disque qui, comme son nom l'indique, nous emmène à la rencontre de ses racines bretonnes notamment, un bagad a même été convié sur le titre ''D'Où Je Viens'' :

Hervé - D'où je viens (CLIP OFFICIEL)

Le breton Hervé commencera la tournée sur ses terres, avec trois concerts mi-avril à Rennes, Lorient et Morlaix, puis ce sera parti pour un grand tour de France... Bonne route!

''Le rock français, c'est comme le vin anglais'', disait avec son mauvais esprit légendaire le grand John Lennon... Alors quand un groupe français joue à guichet fermé dans la capitale européenne du rock n roll, c'est une petite victoire ! Bravo à Indochine qui se produira sur la scène du Roundhouse de Londres le 11 juin prochain, dix ans après leur dernier concert en Angleterre... Indo avait déjà cartonné au British Film Institute en novembre dernier pour la présentation du film ''Central Tour'' !

Indochine "3ème sexe" | Archive INA