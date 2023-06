Hoshi relativement victorieuse, le nouveau The Weeknd et un mag' consacré à Véronique Sanson

Aujourd'hui les fans de rock envoient des bises au chanteur de MUSE, Matthew Bellamy, qui fête ses 45 ans... et la chanson française, elle, n'oublie Barbara, née un 9 juin en 1930.

Dans une lettre qui a été lue au procès concernant la vague de harcèlement qu'elle a subie après avoir embrassé une femme sur la scène des Victoires de la Musique en 2020, la chanteuse Hoshi déclarait: ''J'ai reçu des milliers de messages d'insultes homophobes, de menaces de mort, de menaces de viol. Je ne suis plus ressortie seule dans la rue depuis. J'ai déménagé 3 fois. J'ai dû faire toute une tournée avec la peur que l'un d'eux passe à l'acte''.

Hoshi - Mauvais rêve (Clip Officiel)

Des milliers de harceleurs, seulement six personnes retrouvées par la Police... Oui, on n'est pas dans Les Experts Miami et comme dans le lot il y avait cinq mineurs, ce procès n'avait donc qu'un seul homme sur le banc des accusés. Il a pris 8 mois de prison dont 2 fermes. ''Le cyberharcèlement et l'homophobie ne restent pas impunis'' a sobrement commenté Hoshi.

Il était très attendu ce nouveau titre de The Weeknd... parce qu'il est l'un des artistes les plus populaires de la planète, et aussi parce que Madonna est venue donner de la voix.

The Weeknd, Madonna, Playboi Carti - Popular (Visualizer)

C'est la bande originale de la série du même nom diffusée sur Amazon Prime Video, avec The Weeknd et Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis !

La revue trimestrielle Schnock est de retour! Elle qui met à l'honneur depuis plus de 10 ans nos fiertés nationales et artistes cultes : Coluche, Mireille Darc, Françoise Hardy, ou encore la bande du Splendid... consacre son nouveau numéro à Véronique Sanson ! Des articles passionnantes sur son départ précipité aux Etats Unis, sa correspondance en chansons avec Michel Berger, le témoignage de son fils et de sa sœur, le tout impeccablement écrit et documenté, c'est INDISPENSABLE et c'est en kiosque à partir d'aujourd'hui pour 16€ !

Véronique Sanson - Chanson sur ma drôle de vie (1976)