Improbable Harry Styles, le beau geste de Nana Mouskouri et Queen est à vendre !

Nous sommes le 7 juin, embouteillage d'anniversaires ! 60 ans chez Roberto Alagna, 83 chez la "sex bomb" Tom Jones et 61 chez Thierry Hazard, bon jerk à lui !

Surprise pour la popstar Harry Styles, en plein concert une fan soulève une pancarte sur laquelle il a pu lire ''Mon bébé va arriver, choisis le prénom s'il te plaît''.

Harry Styles - As It Was (Official Video)

Alors ce bon Harry Styles s'est trouvé bien embêté. Après avoir fait un petit sondage dans le public qui proposait ''Jimmy'', ''Tate'' et ''Harry'', il a préféré changer de sujet et passer à la chanson suivante... Ils sont fous ces fans anglais!

Elle a vendu plus d'albums qu'AC/DC, mais elle est bien plus discrète et mieux coiffée qu'une rockstar : la chanteuse grecque Nana Mouskouri met aux enchères ses robes de scène au profit de la Fondation des Hôpitaux.

Nana Mouskouri - Quand tu chantes (Audio Officiel)

La vente aura lieu le 19 juin prochain. En tout 435 lots: robes, souliers et évidemment des lunettes légendaires ! Des tenues pour la plupart crées sur mesure par de grands couturiers français. Pour découvrir le catalogue : c'est ici !

À écouter Nana Mouskouri invitée de France Bleu Soir

Au rayon shopping de l'extrême, le catalogue musical de Queen, c'est à dire les droits de toutes les chansons, de Bohemian Rhapsody à We Will Rock You, pourrait bientôt être vendu pour 1 milliard de dollars. Disney serait le vendeur et Universal l'acheteur !

Queen - We Are The Champions (Official Video)