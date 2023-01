Indochine continue ses 40 ans, Chris Isaak en France et... la journée sans pantalon

En ce vendredi 13, bisous à la chanteuse Adé qui, pas superstitieuse, démarre aujourd'hui sa première tournée solo et 62 bougies pour Suggs le chanteur du groupe anglais Madness célèbre pour son One Step Beyond !

Elles avaient été menacées, puis bel et bien contrariées par la COVID en 2021 et décalées à 2022 : les célébrations pour les 40 ans du plus grand groupe de rock français Indochine continuent en 2023 !

Le Central Tour, tournée anniversaire des 40 ans d'Indo, avait collectionné les records d'affluence pour réunir en 6 concerts dans les plus grands stades de France 420.000 spectateurs... L'album live tiré de ce show sort aujourd'hui avec des invités de marque : Christine and the Queens sur "3SEX", le contreténor Philippe Jaroussky sur "College Boy" et l'Orchestre de la Garde Républicaine sur "J'ai demandé à la lune" . Le film sort également aujourd'hui et vous vous en doutez avec Indochine c'est pas filmé à l'iPhone... 22 caméras au Groupama Stadium de Lyon, ça avait cartonné au mois de décembre au cinéma et c'est à découvrir aujourd'hui en DVD.

Le retour du chanteur américain Chris Isaak ! On ne s'y attendait pas, c'est sûr, mais est-ce que ça redonne foi en la vie, l'avenir, l'amour ? Mais bien évidemment les amis !

Chris Isaak revient en France... L'Olympia à Paris le 7 juillet et les Festivals Retro C Trop et Cognac Blues Passion !

Enfin aujourd'hui c'est la journée mondiale sans pantalon, ce qui n'a absolument aucun intérêt si ce n'est d'être une bonne excuse pour écouter Rika Zaraï !