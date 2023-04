Jenifer fait sa révolution au France Bleu Live Festival et Elton John vend ses lunettes !

Aujourd'hui 20 avril, c'est la fête, non officielle aux Etats-Unis, des militants pour la légalisation du cannabis ! Et parmi eux on trouve: le Jamaïcain Peter Tosh, les américains Willie Nelson, Snoop Dog ou Miley Cyrus et Tryo pour la France !

France Bleu Live festival les 2 Alpes du 18 au 20 avril © Radio France

Le France Bleu Live Festival continue aux 2Alpes, après nos 2 premières soirées avec Juliette Armanet puis Louise Attaque, à l'affiche ce jeudi, c'est Jenifer pour ses 20 ans de carrière ! Jenifer - J'Attends L'Amour Plus de 5 millions de disques vendus, son 9ème album le bien nommé ''Numéro 9'' cartonne en tournée et Jenifer a pour la première fois joué à Bercy en mars. On enregistre évidemment le concert de ce soir, à retrouver bientôt sur France Bleu ! Jenifer - Sauve qui aime (Clip officiel) Après son passage ce soir au France Bleu Live Festival, Jenifer jouera ce weekend à Bordeaux et Toulouse, et bonne surprise concert gratuit à Rouen le 10 juin prochain. À réécouter Jenifer : son dernier album "n°9" On savait qu'il avait le génie des mélodies et une vision unique du spectacle, Elton John surprend aussi avec son sens des affaires! Sans doute pour patienter avant ses concerts fin juin à Paris, Elton John vient d'ouvrir un magasin éphémère où vous pourrez vous offrir des lunettes basées sur les légendaires costumes de scène d'Elton! Elton John Eyewear at Elton John Pops Up! A caser dans votre prochain séjour linguistique à Londres entre Buckingham et Notting Hill, ou bien à retrouver sur son site internet ! Allez jeter un œil, c'est lui qui fait le mannequin!