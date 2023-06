Jil Caplan revient, Bigflo et Oli sont bien entourés et les 25 ans de Solidays

En ce 22 juin mettons à l'honneur une des plus belles voix haut-perchées de la pop : Jimmy Somerville fête ses 62 ans ! On n'oublie pas non plus Nicola Sirkis, chanteur d'Indochine, 64 ans aujourd'hui.

Bigflo et Oli sont à nouveau bien entouré dans leur nouveau clip après avoir kidnappé Julien Doré pour "Coup d'vieux" © Getty - Stephane Cardinale - Corbis / Contributeur

Je suis sûre que vous vous souvenez de Jil Caplan... Elle avait squatté les premières places du Top 50 au début des années 90 avec les chansons de son premier album ''La Charmeuse de Serpents'', et notamment ce tube Jil Caplan "Tout ce qui nous sépare" (live officiel) | Archive INA Jil Caplan annonce donc son retour avec un titre ''Animal animal'' déjà disponible , et un album ambiance folk rock qui arrivera le 15 septembre ! À écouter Décibels, la chronique Ils avaient fait très fort avec le clip de ''Coup de Vieux'' en kidnappant Julien Doré pour un tournage surprise, Bigflo et Oli continuent de nous surprendre avec leur nouvelle vidéo ! Le pitch : pas au top physiquement, les 2 frères veulent retrouver la forme avant de partir en tournée et décident donc de faire un peu de sport... mais pas avec n'importe qui ! Bigflo & Oli - Dernière Le basketteur Tony Parker, le footballeur Olivier Giroux, le tennisman Stan Wawrinka, le rugbyman Antoine Dupont, la judoka Audrey Tcheuméo et le pilote de F1 Esteban Ocon sont face à BigFlo et Oli, qui galèrent donc pas mal, dans ce nouveau clip vraiment chouette, à ne pas rater! À écouter Dans le rétro : Bigflo et Oli Enfin on fait un énorme câlin au festival Solidays, à la veille du lancement de son édition anniversaire 25 ans, l'affiche est magnifique avec Juliette Armanet, Angèle, Zaho de Sagazan, BigFlo et Oli, Pierre de Maere, Cerrone... Angèle - Flou [CLIP OFFICIEL] Et l'enjeu l'est tout autant puisque depuis sa création, les recettes du festival ont financé plus de 2 400 programmes de prévention et de soutien aux personnes malades du Sida dans 42 pays du monde. Si vous voulez en savoir plus et les aider, allez faire un tour sur rendez-vous sur le site de Solidarité SIDA .