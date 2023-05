Julien Doré : flic vegan pour TF1 et Tones and I a de quoi danser !

Aujourd'hui Mardi 9 Mai, on ne boude pas notre plaisir en envoyant des baisers d'anniversaire à Dave Gahan, le chanteur de Depeche Mode, qui ne fait vraiment pas ses 61 ans ! Ah ben oui, rockstar ça conserve !

Julien Doré acteur ! On avait déjà vu et apprécié ses prestations au cinéma depuis 2010 et à la télé dans la série ''Dix pour Cent'' en 2017 et bien il est de retour dans ''Panda'', une série en six épisodes de 52 minutes dont il vient de débuter le tournage en Camargue !

Julien Doré - Coco Câline (Clip officiel)

Selon le bien informé quotidien ''Le Parisien'', Julien Doré incarnera "un ancien flic vegan" installé dans le Sud de la France qui va devoir reprendre du service ! C'est à découvrir bientôt sur TF1 !

À écouter Julien Doré

Certains artistes arrivent à tenir toute une carrière avec un seul énorme tube, la chanteuse australienne Tones and I semble partie pour la vie avec son ''Dance Monkey''... 4 ans après sa sortie la chanson est toujours diffusée sur toutes les radios du monde et vient d'atteindre les 2 milliards de vues sur Youtube.

TONES AND I - DANCE MONKEY (OFFICIAL VIDEO)

2 milliards, c'est énorme et pourtant loin des 6 milliards de Ed Sheeran pour ''Shape of you'', lui-même bien en dessous du tube des enfants et cauchemar des parents, l'abominable ''Baby Shark'' qui vient de dépasser les 12 milliards de vues...