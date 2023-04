L'anniv d'Oli, la série de The Weeknd et Louise Attaque accepte l'invitation du festival France Bleu Live

Aujourd'hui 19 avril, on célèbre la série américaine la plus mal élevée et la plus fan de musique aussi avec Elton John, Lady Gaga, les Rolling Stones ou Paul McCartney qui ont tous eu droit à leur épisode : "Les Simpsons" fêtent leurs 36 ans !

Joyeux anniversaire à Oli, le petit frère dans le duo BigFlo et Oli.

Bigflo & Oli - Coup de vieux feat. Julien Doré

Né le 19 avril 1996, ça lui fait donc 27 ans aujourd'hui. Prochains concerts à Angers, Brest et le Mans à la fin du mois.

Le chanteur Canadien qui n'arrête pas de battre les records de ventes de disques et de streaming, The Weeknd, est en ce moment même au pressing pour déposer son plus beau smoking... Il vient d'apprendre que sa série ''The Idol'' va être présentée hors-compétition au Festival de Cannes... Ca va monter les marches!

The Weeknd - Blinding Lights (Official Video)

''The Idol'' c'est une série dans laquelle The Weeknd joue un patron de boîte de nuit - gourou de secte (étrange ce cumul des mandats). Il met le grapin sur une popstar un peu en perdition, interprétée par Lily Rose Depp. The Weeknd a également annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il sortira un nouvel album pour la bande-originale de cette série.

Le France Bleu Live Festival continue ce soir aux 2 Alpes, après Juliette Armanet hier soir, place à Louise Attaque, groupe qui n'a quitté ni nos cœurs ni nos oreilles depuis leur premier tube ''J't'emmène au vent'' il y a 25 ans, et qui cartonne avec ''Planète Terre'', son 5e album !

Louise Attaque - La frousse (Clip Officiel)

Louise Attaque c'est plus de 3 millions d'albums vendus, des concerts réjouissants et rock, que ce soit à la mode ou pas... Leur tournée d'automne est déjà quasi complète, ils viennent spécialement pour France Bleu ce soir aux 2 Alpes... Rendez-vous ce soir à 19h avec Emilie Mazoyer pour un Décibels spécial France Bleu Live ! Et comme à chaque fois les concerts du France Bleu Live Festival sont enregistrés, on vous les diffuse très bientôt en intégralité !

Louise Attaque - J't'emmène au vent (Clip Officiel remasterisé)