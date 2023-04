L'anniv de Zazie, Juliette Armanet enflamme le France Bleu Live Festival et le 10ème album de Coldplay

Aujourd'hui 18 avril, c'est la Saint Parfait et l'anniversaire de Francky Vincent, sacré coïncidence ! Le chevalier des Arts et des Lettres fêtent ses 67 ans !

Grande copine de Décibels, l'émission , Zazie fête aujourd'hui ses 59 ans !

Zazie - Tout Le Monde

Elle cartonne avec AileP, son dernier album et nous prépare une belle tournée des festivals d'été ! Rendez-vous à Argelès-sur-Mer le 9 juin pour la première!

En parlant de festivals, c'est le début du 2ème France Bleu Live Festival de la saison... Après le port de La Ciotat en septembre, nous voici en haut des pistes aux 2 Alpes pour 3 jours de musique avec Jenifer, Louise Attaque, et ce soir : Juliette Armanet !

Juliette Armanet - Flamme (Clip officiel)

Autrice, compositrice, chanteuse, pianiste... Juliette Armanet a attendu d'avoir 30 ans pour se lancer vraiment à fond dans la musique, avant elle réalisait des documentaires, certains très sérieux pour Arte, d'autres plus légers pour 50 Minutes Inside sur TF1... Et quand elle a sorti son 1er album en 2017, elle a fait chavirer le cœur du public.

Juliette Armanet - L’Amour en Solitaire

Des chansons d'amour au piano influencées par Véronique Sanson aux hymnes disco tout feu tout flamme, elle sait vraiment tout faire Juliette Armanet, tête d'affiche ce soir du France Bleu Live Festival ! Emission spéciale Décibels à 19h et évidemment tous les concerts seront diffusés bientôt sur France Bleu.

Enfin bonne nouvelle pour les fans de Coldplay ! En pleine tournée mondiale des stades, énorme certes, mais tournée écolo, car ils utilisent les matériaux les moins gourmands en énergie et les moins cracra, et compensent consciencieusement leur bilan carbone. Coldplay donc annonce que leur 10ème album est bientôt terminé, il s'appellera ''Moon Music'' et devrait sortir dès l'année prochaine.

Coldplay - Viva La Vida (Official Video)