L'annonce choc de La Zarra, le grand retour de U2 et Cloclo par Cloclo

Aujourd'hui lundi, on se rappelle ''que la montagne est belle'' en mémoire de Jean Ferrat qui nous a quittés le 13 mars 2010, il avait 79 ans et puis un bisou et 64 bougies pour Pascal Légitimus des Inconnus.

La chanteuse La Zarra, représentante de la France en finale de l'Eurovision à Liverpool le 13 mai prochain, a annoncé sur ses réseaux sociaux une grande décision : ''J'ai pris une décision. Je n'arrive plus à faire mon travail et j'ai perdu ma créativité. Donc j'arrête''.

Pas de panique ! La chanteuse a précisé dans sa story suivante qu'en fait elle arrêtait le gluten : ''ça me rend ballonnée''. Bon, nous voilà rassurés ! Notez un concert pour La Zarra à la Salle Pleyel à Paris le 15 juin.

On s'approche de la sortie de l'album de U2 ''Songs of Surrender'', bande-son de l'autobiographie de Bono, le chanteur du groupe, en 4 CD, 40 chansons. Toutes de nouvelles versions de leurs tubes, ça sort le 24 mars et U2 ne compte pas s'arrêter là !

Un nouvel album, de nouvelles chansons cette fois-ci, est en préparation, et il sera très rock, Bono a déclaré : ''Je suis absolument convaincu que la guitare sera au centre de la culture musicale grand public dans un an ou deux, et je veux faire partie de ce renouveau avec un album de guitare bruyant et sans compromis''. Ajoutons une résidence à Las Vegas à l'automne, oui comme Céline Dion, et on peut en conclure qu'on n'a pas fini de parler de U2!

Pour les 45 ans de la mort de Cloclo, on vous signale le film-concert ''Claude François comme vous ne l'avez jamais vu'', réalisé par Alexandre Piot et Emmanuel Breton à partir d'images d'archives. La très bonne idée c'est que la voix off, c'est Cloclo lui-même, le résultat est bluffant.