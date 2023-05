L'Eurovision approche, U2 à Las Vegas et Elmer Food Beat sur YouTube

Aujourd'hui lundi, c'est l'anniversaire de l'ultime album studio des Beatles, "Let it Be", sorti le 8 mai 1970 il y a donc 53 ans ! Mais nous avons un autre anniversaire à célébrer aujourd'hui !

L'anniversaire de Marie Myriam ! La dernière gagnante pour la France de l'Eurovision en 1977 avec "L'oiseau et l'enfant".

L'OISEAU ET L'ENFANT - MARIE MYRIAM (France 1977 - Eurovision Song Contest HD)

On croise les doigts pour cette année, la finale aura lieu samedi soir à Liverpool et après les premières répétitions, on sait que sur place La Zarra a fait sensation ! Une robe tout en sequins qui a demandé une centaine d'heures de travail et qui recouvre une colonne de 5m en haut de laquelle La Zarra fera le show! Les photos sont hallucinantes et la côte de la France remonte chez les bookmakers. On croise les doigts, l'Eurovision c'est samedi avec France Bleu, notre Laurent Petitguillaume préféré sera sur place!

La Zarra - Evidemment (Clip Officiel)

Au rayon spectaculaire, les rockers irlandais de U2 sont connus pour soigner leurs concerts, et leur résidence à Las Vegas de l'automne prochain promet d'être un bijou de technologie !

Sunday Bloody Sunday (Live From Red Rocks Amphitheatre, Colorado, USA / 1983 / Remaste...

U2 à Las Vegas, ça va se passer dans la MSG Sphere, une salle immense, ronde comme un ballon de foot, dotée d'un son parfait et de la technologie 4D qui permet de ressentir physiquement tout ce qui est projeté sur l’écran géant. La salle a coûté 1,8 milliards de dollars, on n'a pas encore les prix des concerts de U2 mais ça va piquer, forcément!

Enfin on ne félicite pas Youtube qui, non content de faire de bénèf' sur les pires vidéos complotistes, racistes, sexistes et homophobes. La plateforme a décidé que la chanson pro-préservatifs ''Le Plastique c'est Fantastique'' d'Elmer Food Beat était trop dangereuse pour les moins de 18 ans ! Heureusement les fans se sont mobilisés, et l'interdiction a été levée, ce qui nous permet de vous le montrer :

Le plastique c'est fantastique - Elmer Food Beat