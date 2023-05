La colère des Biolay, une guitare cassée par Kurt Cobain et le retour de Calogero

Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une voix qui a bercé nos années 90 : la chanteuse des Fugees et de l'inoubliable "Killing me softly", Lauryn Hill, souffle ses 48 bougies.

Benjamin Biolay n'est pas content, et on le comprend !

Benjamin Biolay - Comment est ta peine ? (Clip officiel)

Trop content de monter les marches du Festival de Cannes avec sa fille, Anna Biolay, 20 ans, qui joue comme lui dans le film ''Rosalie'', il ne s'attendait pas au raz-de-marée d'injures à l'encontre de cette jeune femme. Du simple ''Pistonnée'', à la haine il n'y a qu'un pas qui a été allégrement franchi : ''elle ressemble à un chien'', ''elle est grosse, dégueulasse'', ''au moins elle est trop jeune pour que Biolay se la tape''. On prend une grande inspiration et on se rappelle d'une belle méthode : "Si on n'a rien de gentil à dire, on se tait" !

À écouter Tout ce qu'il faut savoir sur Benjamin Biolay

Au rayon shopping, notons qu'être fan de rock, c'est déjà cher, mais être fan de chanteurs morts, il faut encore augmenter le budget !

Nirvana - Come As You Are (Official Music Video)

600.000 dollars, c'est le prix payé aux enchères par le Hard Rock Café pour acquérir une guitare de feu Kurt Cobain, inoubliable chanteur de Nirvana. La maison d'enchères est ravie, ils pensaient en tirer 10 fois moins car, oui, c'est une jolie Fender Stratocaster noire et blanche et il y a les autographes du groupe dessus, mais elle est parfaitement inutilisable puisque Kurt, pas toujours au meilleur de sa forme en concert, l'avait fracassée sur scène.

Calogero est de retour ! Bon il n'était pas parti très longtemps, la réédition de son album ''Centre Ville'' était sortie au mois de septembre dernier, mais on a appris que son prochain album est prêt et que le chanteur se prépare une grande tournée 2024 ''AMOUR TOUR'', qui commencera le 11 janvier à Lille.

Calogero - En Apesanteur (Clip Officiel)

C'est en tout une quarantaine de dates avec, à noter, une première pour Calo : La Paris Défense Arena, plus grande salle fermée d'Europe ! Il y jouera le 9 mars devant 40.000 spectateurs : la billetterie est ouverte !