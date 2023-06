La nostalgie des années 90, la voix de Lily-Rose Depp et Les Beatles version intelligence artificielle

Nous sommes le 20 juin et chez Amir ça va être la fête ce soir pour fêter ses 39 ans, qu'il ne fait absolument pas ! Idem pour Lionel Richie qui lui soufflera sur 74 bougies !

Au rayon nostalgie musicale, vous connaissiez ''Stars 80'', le retour du Hit Machine ou encore la tournée ''Born in 90'' ! Découvrez la petite nouvelle dans la bande: ''La Kermesse'' !

Larusso - Tu m'oublieras (Clip officiel)

La Kermesse, c'est l'idée de 2 copains ! Un toulonnais et un niçois, trop fans de la musique années 2000. Larusso, Tragédie, Las Ketchup, L5 et même Michael Youn avec Fatal Bazooka : évidemment qu'on a envie de les voir en concert et de chanter tous ensemble. C'est ce que propose "La Kermesse" dès cet été à Nice, Toulouse et La Seyne sur Mer, puis en tournée dans les Zénith de France en 2024. Ressortez vos jeans taille basse !

Est-ce que Lily Rose Depp a la même voix que sa maman/fierté nationale Vanessa Paradis ? Pas du tout ! Mais elle a un joli brin de voix que l'on découvre dans la série ''The Idol'', elle y partage l'affiche avec The Weeknd.

Lily-Rose Depp - World Class Sinner / I’m a Freak (Official Audio)

Lily Rose Depp, sur la BO de "The Idol", vous savez, cette série qui a fait grand bruit au Festival de Cannes ! Emilie Mazoyer a regardé pour vous en se demandant si ça pourrait plaire aux fans de musique, ou de The Weeknd. Réponse ?

"Et ben mes enfants c'est pas brillant, on s'ennuie, à peine divertis par les mini cache-tétons et la vilaine coiffure de The Weeknd! On peut compter les vieux clichés sexistes comme on compte les moutons et au lit!"

Ca, c'est fait !

Le monde a-t-il besoin d'une nouvelle chanson des Beatles créée avec l'aide d'une intelligence artificielle, 50 ans après leur séparation ? Pas forcément mais Paul McCartney a décidé que oui. Ainsi soit-il, ça sortira d'ici la fin de l'année !

The Beatles - Help!