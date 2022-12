La visite du château de la Star Ac', un doc sur les studios Abbey Road et l'entrée au patrimoine de l'UNESCO du raï

Ce soir débutent les vacances scolaires et vous n'avez aucune idée de comment occuper votre progéniture pendant les 2 semaines à venir ? Allez, zou, envoyez-les à la Star Ac' !

Après le succès du retour de la Star Academy, le fameux château de Dammarie-les-Lys va ouvrir ses portes aux fans de l'émission, à partir de mercredi prochain et jusqu'au 1er janvier. On apprend que le propriétaire, Jean-Michel Pontet, a décidé de reverser les recettes des visites du 25 décembre à l'association Gregory Lemarchal. Les infos sont sur le site internet du château !

Sinon, comme il fait froid, vous pouvez aussi décider de passer le reste du mois de décembre devant la télé, personne ne vous jugera... En plus ça tombe bien un excellent docu musical sur les mythiques studios ''Abbey Road'' est arrivé sur Disney Plus. Il s'appelle ''If these walls could sing'' (''Si ces murs pouvaient chanter'') et il est réalisé par Mary McCartney... la fille de son père !

Oui, les Beatles ont enregistré à Abbey Road, mais l'histoire de ces studios est bien plus large que ça : Elton John, Oasis, Pink Floyd, les Rolling Stones... des petits jeunes qu'on adore et qui partagent avec gourmandise leurs meilleures anecdotes sur ce lieu très, très habité !

Enfin lancez vos meilleurs youyous pour le raï algérien, cette belle musique populaire et sans tabous est entré au patrimoine mondial de l'Unesco. En France, le plus grand tube raï, on le doit à Khaled et Jean Jacques Goldman en 1996...

Khaled, qui 2 ans plus tard avec Rachid Taha et Faudel, avait donné l'inoubliable concert ''1 2 3 Soleils'' dans un Bercy plein à craquer et bouillant comme le soleil sur Oran !