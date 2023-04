Le 21 avril : une date incontournable pour le monde de la musique

Vous voyez le 25 décembre pour les fans du petit Jésus ? Et bien le 21 avril, c'est pareil pour la musique moderne ! Une date liée au destin de 4 personnages incontournables dont vous parle aujourd'hui !

Nina Simone au Beacon Theatre de New York en 1993 lors d'un concert

Aujourd'hui l'Iguane fête ses 76 ans !

Iggy Pop - The Passenger (Official Video)

Iggy Pop ! La preuve vivante que l'adolescence se poursuit parfois bien après la fin de l'acné juvénile... Roi du punk, du rock, crooneur à ses heures, exhibitionniste dès qu'il pose un pied sur scène, drôle et rebelle : c'est un trésor international à la voix d'or ! Je vous recommande le compte Instagram ''BiggyPop'' qui propose des vidéos d'Iggy en grande conversation avec son perroquet apprivoisé ! C'est surréaliste, donc indispensable !

On n'oublie pas ceux qui nous manquent... Ce 21 avril marque les 7 ans de la mort de Prince. Un génie multi-instrumentiste capable des musiques les plus savantes comme des tubes les plus efficaces du monde, Prince savait tout faire, sauf doser ses médicaments.

Prince - Purple Rain (Official Video)

Prince est mort le 21 avril 2016, il avait 57 ans.

À lire aussi Dans les coulisses de l'album de Prince: Purple Rain

On célèbre aussi en ce 21 avril la mémoire d'une des plus grandes chanteuses de jazz du XXème siècle, l'américaine Nina Simone, qui nous a quittés il y a 20 ans jour pour jour. Elle se rêvait pianiste classique, l'Amérique des années 50 préférait les Noirs dans un autre registre.

Nina Simone - Feeling Good (Official Video)

Si en plus de la musique, le destin hors du commun de cette artiste vous intéresse, alors je vous recommande le podcast de France Musique ''Le Journal Intime de Nina Simone'' raconté par Claudia Tagbo et écrit par Marianne Vourch, le livre vient de sortir aux éditions Villanelle.

À réécouter Nina Simone, la grande prêtresse de la soul

Et terminons sur une note joyeuse, certes, mais coiffée comme un dessous de bras ! Après une jolie petite tournée de 7 concerts l'an dernier en France et en attendant le nouvel album, ce 21 avril, on souffle 64 bougie chez le chanteur des Cure, Robert Smith.

The Cure - Friday I'm In Love