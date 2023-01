Le carton de Capucon, la sortie de l'album de Pierre De Maere et la série Grease

La colère de Hoshi, la tournée de Suzanne Vega et le nouveau Jonasz sort dans 3 jours

Aujourd'hui mardi 24 janvier, on ignore le froid et l'épilation approximative, on enfile nos plus beaux bikinis, et on chante l'amour à la plage pour les 60 ans de Muriel Moreno, la chanteuse de Niagara !