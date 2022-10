Le Daho nouveau, les recettes de Lara Fabian et la grosse actu de Rihanna

On a des nouvelles du prochain album d'Etienne Daho ! Son 12ème album s'appellera ''Tirer la nuit sur les étoiles'' et devrait sortir en février 2023. L'inspiration ? L'histoire d'amour entre Frank Sinatra et Ava Gardner, Etienne d'humeur lover, on a hâte !

Lara Fabian, qui célèbre ses 50 ans sur scène partout en France jusqu'à la fin du mois, vient de sortir un bouquin très chouette, hybride, entre livre de recettes et autobiographie, ça s'appelle ''TOUT'' ! Dans ce livre plein de très jolies photos, Lara Fabian raconte ses souvenirs d'enfance entre la Sicile, la Belgique, le Canada, sa carrière qui l'a emmenée dans le monde entier jusqu'au Japon et à chaque souvenir correspond une recette !

"Tout" le livre de souvenirs de Lara Fabian incluant ses recettes venues des quatre coins du monde ! - Editions Libre Expression

La caponata, les légumes teriyaki, le couscous de poisson. Il y a même la recette de pâtée de sa petite chienne Kayla, un mélange dinde crue/choux de Bruxelles qu'on ne tenterai pas à la maison, mais voilà c'est très réussi !

Enfin ! Rihanna revient, pas pour sa marque de fringues, ni pour sa ligne maquillage, ni dans les pages people avec son bébé né le 13 mai dernier... Non ! C'est bien de musique que l'on parle. On s'en réjouit car Rihanna n'a rien sorti depuis son album "ANTI" il y a plus de 6 ans !

Pas d'album annoncé pour le moment mais l'un des évènements les plus prestigieux de la télé, c'est Rihanna qui assurera le concert du Superbowl, la finale de foot américain le 12 février prochain... C'est un honneur réservé aux plus grandes stars de la musique, Prince, Coldplay, Madonna, les Rolling Stones, Beyonce ou encore Paul McCartney l'ont précédée... Bravo Riri, on a hâte de la revoir sur scène !