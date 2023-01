Le duo Vianney/Mika, le prix exhorbitant des places de Madonna et la fausse mort d'Hugues Aufray

Au rayon nouveautés, le duo inattendu Vianney/Mika vous a fait danser tout le weekend !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après Charlie Winston, Mentissa, Ed Sheeran, Vianney continue sa série de duos avec le chanteur Mika, adoré en France depuis 15 ans et son premier tube Grace Kelly... Et donc Vianney tient parole, il entame une longue période sans concerts pour s'occuper de sa famille mais donne, comme promis, régulièrement de ses nouvelles.

À réécouter Charlie Winston : son album enregistré dans le studio de Vianney

On vous avait parlé de la rumeur la semaine dernière sur France Bleu, et notre tuyau n'était pas percé : Madonna a bien confirmé une tournée BEST OF pour ses 40 ans de carrière en 2023... Le ''Celebration Tour'' passera par la France à Paris Bercy les 12 et 13 novembre prochains !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les tickets pour les 2 concerts parisiens de Madonna se sont arrachés dès la mise en vente jeudi et vendredi derniers, malgré des tarifs assez hallucinants... A partir de 45€ tout en haut des gradins, et si vous avez envie d'être dans la fosse au plus près de Mado, c'est 194€ fosse normale, 276€ fosse or, et à ce prix-là vous êtes debout !

À réécouter Madonna prépare son propre biopic

Enfin Hugues Aufray va très bien et tenait à vous le faire savoir, annoncé mort sur les réseaux sociaux qui décidemment sont des lieux de moins en moins recommandables, il reprend sa tournée de concerts dans des églises le 14 mars à Charleville-Mézières, et à 93 ans, il en fait 30 de moins !