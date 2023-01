Le France Bleu Live de Jérémy Frérot, les héritiers d'Aznavour attaquent et... la sciatique d'Adèle

Ce soir à 20h sur votre radio préférée vous avez rendez-vous avec la moitié de Fréro Delavega, Jérémy Frérot pour son concert France Bleu Live enregistré le mois dernier aux Angles dans les Pyrénées Orientales.

Jérémy Frérot qui peut se réjouir de commencer l'année 2023 avec un Disque d'Or ! Son 2ème album ''Meilleure Vie'' sorti il y a 2 ans vient de dépasser les 50.000 exemplaires vendus. Bravo !

Pas commodes les héritiers de Charles Aznavour, et c'est le rappeur SDM, proche de Booba, qui en fait les frais... Son titre ''Hier encore'' vient d'être retiré des plateformes de streaming à la demande de la famille Aznavour... en cause, les premières lignes du texte :

''Sans rancune et paix sur la famille, on continue d'avancer, Aznavour est un artiste incroyable dont je continuerai de m'inspirer'' a commenté, très classe et un peu déçu, SDM... Remarque d'Emilie Mazoyer : plus connus, plus puissants, et aussi plus générateurs de droits d'auteurs, les rappeurs toulousains BigFlo et Oli n'ont, eux, eu aucun problème avec la famille Aznavour alors qu'ils reprennent quelques lignes de la même chanson dans leur tube ''Coup de Vieux''...

Dans la série ''Oui je suis une star, mais je suis comme vous'' : Adele qui se traîne une vilaine sciatique depuis fin décembre. Elle explique en interview qu'elle doit jouer tous les soirs à Las Vegas et qu'elle se dandine bizarrement sur scène pour avoir un peu moins mal... Voilà la sciatique d'Adèle, promis si Britney fait une migraine, Emilie vous prévient !