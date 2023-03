Le France Bleu Live Festival aux Deux Alpes, le carton de Zaz et une pensée pour Gainsbourg

Aujourd'hui 2 mars, le tellement sympa et élégant Alain Chamfort a 74 ans, le chanteur de Coldplay Chris Martin 46 ans, et Luc Plamondon, à qui l'on doit le livret de Starmania, fête ses 81 ans !

Le programme du prochain France Bleu Live Festival des Deux Alpes vient d'être annoncé et c'est canon ! Le France Bleu Live Festival aura lieu les 18, 19 et 20 avril au Palais des Sports des Deux Alpes, avec Juliette Armanet, Jenifer, et Louise Attaque ! Comme d'habitude avec nos festivals, si vous êtes dans le coin on sera ravis de vous inviter à ces beaux concerts et pour tout le monde les live seront diffusés avant les grandes vacances sur France Bleu.

La chanteuse Zaz a de quoi se réjouir, avec 5 millions d'albums vendus dans le monde depuis le début de sa carrière, elle est l'artiste française qui s'exporte le plus, devant David Guetta et Aya Nakamura... Son 5ème album ''Isa'' est disque d'or chez nous.

Zaz était l'invitée de Décibels la semaine dernière, juste avant sa tournée dans le monde entier : Italie, Chili, Argentine, Pérou, Canada, Turquie, Kazakhstan ou encore Roumanie. Pour faire réviser la géographie à vos enfants, suivez la tournée de Zaz, y'en a sur tous les continents !

Enfin comme chaque 2 mars depuis 32 ans, on a une pensée pour Serge Gainsbourg, qui nous a quittés le 2 mars 1991. Le musée aménagé dans sa petite maison de la rue de Verneuil à Paris ne va plus tarder à ouvrir, le site internet est déjà prêt et pour patienter Emilie vous recommande l'excellent livre de Chloé Thibaud sorti il y a 2 ans mais toujours parfaitement pertinent ''En relisant Gainsbourg'', l'idée c'est de mettre en lumière dans son travail l'immense amour qu'il portait à la littérature et à la poésie, d'Edgar Allan Poe à Rimbaud...