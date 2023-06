Le "Global Citizen" à Paris, Zaho au cinéma et les annulations de Jane Birkin et Céline Dion

Aujourd'hui, 1er juin, on fête les 49 ans de la chanteuse canadienne Alanis Morrisette, celui du Rolling Stone Ronnie Wood, 76 ans, mais aussi les 35 bougies sur le rainbow cake de Christine and The Queens !

Le jeudi 22 juin, l'ONG écolo et solidaire ''Global Citizen'' organise un grand concert gratuit au pied de la Tour Eiffel, avec à l'affiche Billie Eilish, Ben Harper, et Lenny Kravitz !

Lenny Kravitz - It Ain't Over 'Til It's Over

Trois heures de musique en plein air pour mettre un petit coup de pression aux nombreux chefs d'état qui se trouveront à ce moment-là à Paris, autour du Président Macron, à l'occasion du ''Sommet pour un nouveau pacte financier mondial sur les questions climatiques''. Si vous voulez assister au concert, pas de billets en vente, mais un système de points à gagner sur le site de ''Global Citizen'' : plus vous faites de bonnes actions pour la planète, plus vous gagnez de points, jusqu'à en avoir assez pour être invité au concert ! Malin !

À lire aussi Global Citizen live : un concert événement de 24 heures pour défendre la planète et éliminer la pauvreté

Vous vous souvenez de Zaho ?

Zaho - C'est Chelou (Clip Officiel])

Zaho, ''C'est Chelou'', gros gros tube de 2008... Elle vient de sortir son 4ème album ''Résilience'', elle a cartonné dans Mask Singer, et c'est au ciné qu'on va la retrouver le 5 juillet, le film s'appelle ''Yo Mama'' !

YO MAMA - Bande-annonce [Le 5 juillet au cinéma]

À écouter Terre de tournage

Enfin on souhaite un prompt et total rétablissement à Jane Birkin et Céline Dion qui ont dû annuler leurs tournées respectives pour raisons de santé ! On vous aime Mesdames !

Céline Dion - J'irai où tu iras (Audio officiel)