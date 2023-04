Le joli clip d'Angèle, les 60 ans des Who et les 50 ans du Disco !

Nous sommes le 4 avril, ambiance pétales de roses sur le lit, bougies et paparazzis : la reine Beyonce et Jay Z fêtent leurs 15 ans de mariage aujourd'hui.

Quelques jours avant de chanter sur la scène du très réputé festival Coachella en Californie, Angèle nous enchante avec son nouveau clip, doux et délicat :

Angèle - Le temps fera les choses (alternative version) [CLIP OFFICIEL]

Beaucoup de tendresse, d'émotion et un gros niveau de danse : la chorégraphie est signée Mehdi Kerkouche.

Un petit bouquin au fond du canap', d'accord, mais on peut rester rock n roll ! Pour les 60 ans des Who, groupe qui talonne les Beatles, les Stones et Pink Floyd dans le cœur des fans de rock anglais, leur histoire est à découvrir dans un beau livre aux éditions Rock N Folk.

The Who - My Generation (Live At Hyde Park 2015)

Marc Dufaud, grand connaisseur passionné et passionnant, raconte leur histoire dans "The Who Generation'', complet, fun et superbement illustré, à offrir ou à garder.

Enfin pour célébrer les 50 ans de la musique Disco, France 3 va diffuser le samedi 15 avril à 21h un excellent documentaire, dont Emilie Mazoyer assure la voix-off, intitulé ''Disco, la révolution française".

Laissez-moi Danser | Monday Tuesday | Dalida

Oui ce sont bien les français, artistes et producteurs, qui ont mené la danse de ces années de fête, de paillettes, et de lutte aussi. Avec des images d'archives dingues et les témoignages de Sheila, Patrick Hernandez, Cerrone, Jean-Michel Jarre... A ne pas rater, avec France Bleu, le 15 avril !