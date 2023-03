Le journal intime de Nina Simone, le re-retour de la Star Ac' et les 40 ans des Wampas

Le 8ème album de Miley Cyrus, les 40 ans de "True" et les 50 ans de la disparition de Claude François

Aujourd’hui 10 mars, c’est la journée mondiale du pyjama ! Alors on en profite, on reste en pilou-pilou si on le peut et on s'écoute "La banane" de Philippe Katherine, l'une des chansons les plus "feignasses" qui soient !