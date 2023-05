Le nouveau Bertignac, la folie immobilière de Beyoncé et l'anthologie de Léo Ferré

Aujourd'hui, 31 mai : pas d'anniversaire mais une découverte en 1993 : celle du groupe Oasis quand le patron d'une maison de disque anglaise, Alan McGee, rate son train et décide d'aller dans un bar où joue le groupe pour attendre le prochain !

L'album de Louis Bertignac, "Dans le film de ma vie", son 7ème solo, arrive vendredi ! Il a décidé de s'y raconter comme dans 'Jolie petite histoire**', l'autobiographie sortie l'an dernier.

Louis Bertignac - Le film de ma vie

Louis Bertignac sera l'invité de Décibels, l'émission lundi 5 juin à 19h sur France Bleu, le 5 juin, pour tout vous raconter !

Alors qu'elle s'apprête à retourner le Stade Vélodrome dans 10 jours et que sa tournée mondiale cartonne, Beyonce trouve le temps de nous bluffer aussi au rayon immobilier !

Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z

Beyonce et son mari Jay-Z viennent de s'offrir une sublime maison au bord de l'Océan Pacifique ! Mais forcément, quand on parle de Beyoncé, il faut battre un record, sinon, c'est pas drôle : c'est la maison la plus chère de toute la Californie ! 2800 m2, 185 millions d'euros, soit 66.000 euros du m2 ! Pas sûr que Stéphane Plaza valide, c'est pas les prix du marché, mais à ce tarif-là y'a un double garage c'est sûr ! Les photos sont sur le site de potins américain TMZ .

Les 30 ans de la disparition de Léo Ferré, chanteur esthète, surdoué, indigné et provocateur, seront célébrés avec la sortie de sa toute première anthologie exhaustive, 24 CD, 431 titres enregistrés entre 1948 et 1990. Le coffret sera disponible le 30 juin.

Léo Ferré – Jolie môme (Audio Officiel)