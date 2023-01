Le nouveau Daho se précise, U2 ré-enregistre ses plus grands tubes et le doc d'Arte sur Julio Iglesias

Aujourd'hui, on a une pensée émue pour Dalida qui aurait eu 90 ans et pour Françoise Hardy qui fête ses 72 ans ! Emilie Mazoyer au rapport pour l'actu musicale du jour !

Notre Emilie Mazoyer a de la chance... beaucoup de chance ! Elle a pu écouter le nouvel album d'Etienne Daho... avec Etienne Daho !

"Tirer la nuit sur les étoiles" : le 12ème album d'Etienne Daho, sortira au printemps et voici ce qu'en a pensé Emilie Mazoyer : "C'est une merveille, vous retrouverez dedans toutes les facettes de Daho... romantique, hédoniste, poète, amoureux de l'amour... il y a plein de jolies surprises sur ce disque !". L'autre bonne nouvelle, Etienne Daho viendra tout vous raconter sur France Bleu dans Décibels !

Le groupe U2 sortira le 17 mars un quadruple album intitulé ''Songs of Surrender'', 4 disques, 40 chansons, que des tubes du groupe qu'ils ont ré-enregistrés, ré-orchestrés, ils ont parfois même changé les paroles ! Exemple avec Pride(In the name of love) :

La suite, c'est le 17 mars prochain avec la sortie de "Songs of surrender".

Muchas gracias ARTE qui propose en ce moment gratuitement sur son replay le documentaire : ''Julio Iglesias : amour gloire et chansons''. 300 millions d’albums vendus en 14 langues, 2600 disques d'or ou de platine, 50 ans de tournées : inespéré pour cet ancien joueur de foot resté 2 ans cloué sur un lit d'hôpital après un grave accident de voiture. Le docu est passionnant, fans de Julio ou pas on vous le recommande !

