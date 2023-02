Le nouveau Daho, un duo franco-américain épatant et le futur de l'émission Popstars sur Prime Video

Aujourd'hui 14 février, c'est la St Valentin ! N'hésitez pas à faire passer le massage à votre dulcinée en musique ! Comme dans les années 80-90, on se faisait des K7 ! Cette année, envoyez une playlist, ça fait toujours du bien !

Etienne Daho adore la St Valentin et célèbre la fête des amoureux en dévoilant une toute nouvelle chanson : "Boyfriend". Premier extrait du douzième album d'Etienne Daho ''Tirer la nuit sur les étoiles'' qui sortira au printemps. Emilie a eu la chance d'écouter tout le disque et nous annonce un grand cru avec un Etienne Daho très en forme ! Ca promet.

Une autre façon de célébrer l'amour aujourd'hui, en anglais cette fois-ci, c'est la très jolie collaboration entre le groupe français Roseaux et le chanteur américain Aloe Blacc... comme pour Daho c'est tout nouveau ça vient de sortir !

Ce piano, cette contrebasse, ce trombone... Et la voix d'Aloe Blacc... Du velours ! A ajouter à votre bande-son si vous prévoyez un petit dîner en amoureux ce soir ''Loving you is all i want to do'', c'est le nouveau Roseaux, et c'est super beau.

Enfin, si ce 14 février est un jour sans rencard pour vous, aucun problème, c'est l'occasion de vous parler de celle qui ne vous fera jamais ramasser ses chaussettes sales : la télé ! Bonne nouvelle télé, après le retour de la Star Academy, un autre télécrochet pourrait bientôt renaître de ses cendres, l'inoubliable POPSTARS qui avait révélé M Pokora ou Chimène Badi... SI vous étiez fans, croisez donc les doigts, c'est cette semaine que la plateforme PRIME VIDEO va décider du sort de Popstars... Emission sans laquelle ce tube imparable de L5 ne serait jamais venu éclairer le monde :