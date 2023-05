Le nouveau single de Christophe Willem et le nouvel album d'Ed Sheeran

Bon anniversaire Adèle ! 35 ans aujourd’hui. Malgré les rumeurs, la chanteuse confirme qu'elle ne participera pas au couronnement de Charles III ce week-end, contrairement à Lionel Richie, Katy Perry ou Andrea Bocelli.

Christophe Willem sort ce vendredi son nouveau single "Je tourne en rond".

Je tourne en rond

Le titre figure sur le dernier album de notre tortue préférée, "Panorama", sorti en septembre dernier, certainement le plus intimiste pour lui. Un nouveau single aux accents funky qui arrive à point nommé avant l’été !

Le vendredi, c’est le jour des sorties d’albums ! Et il y en a un qui était attendu : "Subtract" d’Ed Sheeran. "Eyes closed" a été le premier single dévoilé qui montre un véritable retour aux sources où Ed Sheeran privilégie la guitare acoustique et explique son choix : "Pour la première fois, je n'essaie pas de créer un album que les gens aimeront. Je publie simplement quelque chose d'honnête et fidèle à où j'en suis dans ma vie d'adulte".

Ed Sheeran - Eyes Closed [Official Video]

14 chansons à découvrir sur ce nouvel album, 17 dans la version deluxe. Un artiste qui va passer tout l’été outre-Atlantique pour une grande tournée aux USA et au Canada. On a hâte de le retrouver chez nous, en France, rien que pour le plaisir de chanter ses plus grands tubes !