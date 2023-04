Le nouvel album de Christine and the queens et le nouvel album de Jaïn

Emilie en vacances, c’est Johann Guérin qui vient vous faire un point sur l’actualité musicale ! On commence avec l'anniversaire de Véronique Sanson, 74 ans et en pleine tournée avec France Bleu !

Christine and the queens lors de son passage dans un talk-show américain en mars dernier.

On vous en a déjà parlé ici, Christine and the Queens est de retour avec un tout nouveau projet ! Un album est annoncé le 19 juin : 20 titres dont quelques collaborations avec sa grande amie Madonna et un nouveau single qui vient d’être dévoilé : "True Love".

Christine and the Queens - True love (feat. 070 Shake) (Official Music Video)

Christine à l’affiche de nombreux festivals cet été : Les nuits de Fourvière à Lyon, le Cabaret Vert à Charleville-Mézières ou encore Rock en Seine près de Paris avant une grande tournée partout en France !

Du soleil, de la légèreté, une pop dansante et mélodieuse : c’est le grand retour de Jaïn !

Jain - The Fool (Official Video)

Jaïn a sorti vendredi son 3eme album intitulé "The fool", composé à Marseille face à la mer. Cet opus, produit par Maxime Nucci est notamment inspiré du tarot de Marseille que sa mère tire depuis qu’elle est toute petite … Pour l’applaudir en concert notez bien, la tournée débute le 8 juin à Aix en Provence, avant Dijon, les festivals Solidays ou Beauregard près de Caen, elle passera forcement près de chez vous !