Le nouvel album de Tryo, un album de reprises pour Springsteen et un livre sur les femmes de musique

Dans les sorties d'albums de demain vendredi, je vous recommande celui du groupe TRYO !

TRYO a célébré 25 ans d'une carrière impeccable et très variée avec un grand concert à Bercy. C'est la captation de ce concert qui sort demain, avec des invités prestigieux : Alain Souchon, Véronique Sanson ou encore Bénabar. L'album s'appelle ''Tout au Tour''.

Le toujours sexy et rock'n'roll septuagénaire Bruce Springsteen a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album ''Only the Strong Survive''... un album de reprises de ses tubes préférés des années 60-70-80.

Nightshift, reprise des Commodores par Bruce Springsteen, l'album arrive et ça promet!

Un peu de lecture pour finir, Chloé Thibaud, journaliste culture et société, s'intéresse à la place des femmes dans la musique dans son nouvel ouvrage ''Toutes pour la Musique''... A travers l'histoire et les styles, de Cyndi Lauper à Angèle, elle partage plein d'anecdotes et analyse très finement la situation : pas au top mais pas désespérée. Gros point fort du livre, des entretiens avec des chanteuses à la parole rare et forte, comme Françoise Hardy ou encore Sheila, Angélique Kidjo et l'absence de langue de bois de Lio ! C'est à retrouver aux éditions Hugo Image.