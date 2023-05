Le pari fou de Lynda Lemay, le retour de Kylie Minogue et le best-of des Pet Shop Boys

Aujourd'hui 22 mai, ça fait pile trois ans que les musiques du monde ont perdu un de leurs piliers, le guinéen Mory Kanté. Une pensée aussi pour Charles Aznavour qui était né un 22 mai en 1924, le centenaire de sa naissance c'est pour l'an prochain.

Charles Aznavour justement, c'est lui qui avait présenté au public Français son coup de coeur venu du Québec, la chanteuse tout en verve, en humour et en voix : Lynda Lemay !

Les Maudits français

Lynda Lemay qui s'était lancé il y a quelques saisons un pari dingue : sortir 11 albums de 11 chansons en 1111 jours... Et bien elle continue et est en passe de réussir cette prouesse ! Les albums 8 et 9 viennent d'être annoncés pour le 16 juin, et son spectacle ''La vie est un conte de fous'' repassera par la France en novembre prochain. Pour ceux qui surveillent le chrono, c'est justement le 27 novembre prochain que tombera le 1111ème jour de son projet...

À écouter Lynda Lemay

Elle aussi nous donne rendez-vous après les grandes vacances et on a hâte ! La plus petite des grandes chanteuses australiennes Kylie Minogue sortira son 16ème album ''Tension'' au mois de septembre.

Kylie Minogue - Padam Padam (Official Video)

Elle avait été obligée d'utiliser un studio mobile pour enregistrer ''Disco'' pendant les confinements Covid, et elle avoue aujourd'hui qu'elle y a pris goût. En revanche promis, plus de concerts en mode télétravail, Kylie fera le tour du monde en 2024, on l'attend de pied ferme !

À écouter Kylie Minogue : The Locomotion

Enfin, c'est toujours chouette de recevoir des nouvelles du duo britannique Pet Shop Boys. Après avoir sorti quelques titres inédits ils célèbrent leurs 35 ans de carrière et de tubes avec le best of "SMASH", ça arrive le 16 juin, avec aussi tous les clips dans la version collector !

Pet Shop Boys - West End Girls (Official Video) [HD REMASTERED]